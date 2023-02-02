Müge Anlı ile Tatlı Sert 2 Şubat Perşembe canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (2 Şubat 2023 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 2 Şubat Perşembe günü canlı yayınlanan programda; bir gün arayla kaybolan kuzenlere ne oldu? İhbar niteliğinde açıklama... İstenmeyen damat kayınpeder kurbanı mı? Sorular ve kuşkular... Mustafa ve Onur Yılmaz’ın şüpheli kaybında şafak operasyonu ve sıcak gelişmeler! Şerife Tuna’nın aklını sorgulayan soru! Adeta kopyası dedirten benzerlik! Para mı evlat mı? Hangisi daha önemli! Yıllarca öldü bildiği oğlu Aytekin Çil mi? 5 çocuklu 2 torunlu kadının kaybı, korkutan ses kaydı! Şüphe ve endişe, kızını arayan anneyle ilgili iddialar! Kaçırıldığını söylenen Fatma Urdemir’le ilgili sıcak gelişme ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (2 Şubat 2023 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

2 Şubat Perşembe günü canlı yayınlanan programda; bir gün arayla kaybolan kuzenlere ne oldu? İhbar niteliğinde açıklama... İstenmeyen damat kayınpeder kurbanı mı? Sorular ve kuşkular... Mustafa ve Onur Yılmaz'ın şüpheli kaybında şafak operasyonu ve sıcak gelişmeler! Şerife Tuna'nın aklını sorgulayan soru! Adeta kopyası dedirten benzerlik! Para mı evlat mı? Hangisi daha önemli! Yıllarca öldü bildiği oğlu Aytekin Çil mi? 5 çocuklu 2 torunlu kadının kaybı, korkutan ses kaydı! Şüphe ve endişe, kızını arayan anneyle ilgili iddialar! Kaçırıldığını söylenen Fatma Urdemir'le ilgili sıcak gelişme ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

2 Şubat Perşembe günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.