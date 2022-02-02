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Müge Anlı ile Tatlı Sert 2 Şubat Çarşamba izle

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Giriş: 02.02.2022 10:16
Güncelleme:02.02.2022 14:33
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (2 Şubat 2022 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 2 Şubat Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; biri yanında olan 3'ü ardında kalan 4 çocuklu anne... Ortak arkadaş bildiklerini gizliyor mu? Kuşku uyandıran sözler... Müzeyyen Yöndem ve 4 yaşındaki oğlu Vefa'ya ne oldu? Üzerindeki kara bulutlar kalksın istedi karısının yeğeninden gelen sözde yardımla 2 milyon TL yitip gitti... Söz-senet kaybedilen servet! 61 yaşındaki İsmail Çırakkoca'nın tuhaflıklarla dolu dolandırılma iddiası ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (2 Şubat 2022 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

2 Şubat Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; biri yanında olan 3'ü ardında kalan 4 çocuklu anne... Ortak arkadaş bildiklerini gizliyor mu? Kuşku uyandıran sözler... Müzeyyen Yöndem ve 4 yaşındaki oğlu Vefa'ya ne oldu? Üzerindeki kara bulutlar kalksın istedi karısının yeğeninden gelen sözde yardımla 2 milyon TL yitip gitti... Söz-senet kaybedilen servet! 61 yaşındaki İsmail Çırakkoca'nın tuhaflıklarla dolu dolandırılma iddiası ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

2 Şubat Çarşamba günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT İZLE

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