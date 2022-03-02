Müge Anlı ile Tatlı Sert 2 Mart Çarşamba canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (2 Mart 2022 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 2 Mart Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; evi gitti, parası bitti, düğünden bir gün önce terk edildi! Bir aylık aşk uğruna kaybedilenler... Ebru Fidan’ı hüsrana uğratan sevgilisi canlı yayında! Kırmızı ışıkta katledilen kuzenlerin katili kim? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (2 Mart 2022 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

2 Mart Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; evi gitti, parası bitti, düğünden bir gün önce terk edildi! Bir aylık aşk uğruna kaybedilenler... Ebru Fidan'ı hüsrana uğratan sevgilisi canlı yayında! Kırmızı ışıkta katledilen kuzenlerin katili kim? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

2 Mart Çarşamba günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.