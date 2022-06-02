Müge Anlı ile Tatlı Sert 2 Haziran Perşembe canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (2 Haziran 2022 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 2 Haziran Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Amasya’da karanlık gece! Bir köyü birbirine düşüren iddialar! İkili arasındaki tek engel, öfke ve intikam, hedef şaşırtma şüphesi! Muhammet Burhan’ın katili kim? Konya’da şüpheli kayıp! İddiaların odağındaki evli sevgili, canlı yayında yüzleşme! Kıskançlık krizi mi? Para kavgası mı? Sayyora Abdukarimova’ya ne oldu? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (2 Haziran 2022 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

2 Haziran Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Amasya'da karanlık gece! Bir köyü birbirine düşüren iddialar! İkili arasındaki tek engel, öfke ve intikam, hedef şaşırtma şüphesi! Muhammet Burhan'ın katili kim? Konya'da şüpheli kayıp! İddiaların odağındaki evli sevgili, canlı yayında yüzleşme! Kıskançlık krizi mi? Para kavgası mı? Sayyora Abdukarimova'ya ne oldu? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

2 Haziran Perşembe günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.