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Müge Anlı ile Tatlı Sert 19 Mayıs Cuma tek parça izle

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Giriş: 19.05.2023 10:23
Güncelleme:19.05.2023 12:48
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (19 Mayıs 2023 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 19 Mayıs Cuma günü canlı yayınlanan programda; hiç görmediği ailesini arayan bir genç kız, bir hayatın eksik yanı, yanıt aranan sorular, iki kardeş bir hasret! Hazal Cebe’nin aile özlemi! Köyüne gitmek için çıktı, bir daha geri dönmedi! En son nerede görüldü? Köy sakinleri ve iddiaları! 94 yaşındaki Rasim Kuyucak’ın kaybı! 15 yıllık yuvasından kaçtı, kızlarıyla birlikte kayboldu! Anne ve babadan dön çağrısı, kaçırıldığı şüphesi! Fadime Parlak ve iki kızının kaybı! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (19 Mayıs 2023 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

19 Mayıs Cuma günü canlı yayınlanan programda; hiç görmediği ailesini arayan bir genç kız, bir hayatın eksik yanı, yanıt aranan sorular, iki kardeş bir hasret! Hazal Cebe'nin aile özlemi! Köyüne gitmek için çıktı, bir daha geri dönmedi! En son nerede görüldü? Köy sakinleri ve iddiaları! 94 yaşındaki Rasim Kuyucak'ın kaybı! 15 yıllık yuvasından kaçtı, kızlarıyla birlikte kayboldu! Anne ve babadan dön çağrısı, kaçırıldığı şüphesi! Fadime Parlak ve iki kızının kaybı! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

19 Mayıs Cuma günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

MÜGE ANLI 19 MAYIS CUMA TEK PARÇA İZLE

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