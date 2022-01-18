Müge Anlı ile Tatlı Sert 18 Ocak Salı canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (18 Ocak 2022 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 18 Ocak Salı günü canlı yayınlanan programda; husumet sebebi aşk söylentileri mi keçiler mi? Kurşunların hedefi olan karı kocayı kim, neden öldürdü? İddialar, kuşku uyandıran açıklamalar... Cahit ve Hatice Paslı cinayeti ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (18 Ocak 2022 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

18 Ocak Salı günü canlı yayınlanan programda; husumet sebebi aşk söylentileri mi keçiler mi? Kurşunların hedefi olan karı kocayı kim, neden öldürdü? İddialar, kuşku uyandıran açıklamalar... Cahit ve Hatice Paslı cinayeti ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...