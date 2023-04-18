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Müge Anlı ile Tatlı Sert 18 Nisan Salı canlı yayın izle

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Giriş: 18.04.2023 10:17
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (18 Nisan 2023 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 18 Nisan Salı günü canlı yayınlanan programda; babasının elektrik direğine bağladığı evlat, 1 yıldır ulaşılamıyor, hayatından endişe ediliyor! Babası ve oğluyla neler yaşadı? Şiddetten mi kaçtı? Yoksa öldürüldü mü? Ali Atasever’in kaybındaki soru işaretleri! Traktör üstünde infaz! Tüfekle vuruldu, 33 yaşındaki çobanı çobanlar buldu! İbrahim Sabancılar cinayetinde katil kim? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (18 Nisan 2023 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

18 Nisan Salı günü canlı yayınlanan programda; babasının elektrik direğine bağladığı evlat, 1 yıldır ulaşılamıyor, hayatından endişe ediliyor! Babası ve oğluyla neler yaşadı? Şiddetten mi kaçtı? Yoksa öldürüldü mü? Ali Atasever'in kaybındaki soru işaretleri! Traktör üstünde infaz! Tüfekle vuruldu, 33 yaşındaki çobanı çobanlar buldu! İbrahim Sabancılar cinayetinde katil kim? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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18 Nisan Salı günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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