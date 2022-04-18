Müge Anlı ile Tatlı Sert 18 Nisan Pazartesi canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (18 Nisan 2022 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 18 Nisan Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; yayla evinde çoban cinayeti! Taraflar, iddialar, çelişkili ifadeler, 100’e yakın telefon görüşmesi... Durmuş Yanmaz’ın katili kim? Hastane nöbetinden çıktı, ne eve gitti ne de bir haber alan oldu! Görüldüğü son nokta, endişe ve soru işaretleri... 27 yaşındaki hemşire Muhammed Aslan’ın kaybı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (18 Nisan 2022 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

18 Nisan Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; yayla evinde çoban cinayeti! Taraflar, iddialar, çelişkili ifadeler, 100'e yakın telefon görüşmesi... Durmuş Yanmaz'ın katili kim? Hastane nöbetinden çıktı, ne eve gitti ne de bir haber alan oldu! Görüldüğü son nokta, endişe ve soru işaretleri... 27 yaşındaki hemşire Muhammed Aslan'ın kaybı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

18 Nisan Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.