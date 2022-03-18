Müge Anlı ile Tatlı Sert 18 Mart Cuma izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (18 Mart 2022 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 18 Mart Cuma günü canlı yayınlanan programda; İki şehir arasında kaybolan 2 çocuk babası... Oyun düşkünü torun! Son görüldüğü nokta! Şüpheli para trafiği... Kesilen telefon sinyali! 71 yaşındaki Dursun Zehir'e ne oldu? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (18 Mart 2022 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

18 Mart Cuma günü canlı yayınlanan programda; İki şehir arasında kaybolan 2 çocuk babası... Oyun düşkünü torun! Son görüldüğü nokta! Şüpheli para trafiği... Kesilen telefon sinyali! 71 yaşındaki Dursun Zehir'e ne oldu? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

18 Mart Cuma günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT 18 MART İZLE