Müge Anlı ile Tatlı Sert 18 Kasım Cuma tek parça izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (18 Kasım 2022 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 18 Kasım Cuma günü canlı yayınlanan programda; rüyasında öldüğünü gören adamın kaybı! Çelişki, endişe, şüphe! 43 yaşındaki Erdal Sakız’a ne oldu? Tuğba Ceylan için kenetlendiler! Kandırıldı mı, diğer yarsının yanında mı? Pazardaki nasihat! 26 yaşındaki iki çocuk annesine ne oldu? Manisa’da cinayet! Babasının katilini arayan evlat, şüpheli noktalar, iddiaların yöneldiği isimler... Abdullah Ergin’in katili kim Gazete kağıdına sarıldı, bankamatik önüne bırakıldı! Annesini arayan Emine Altıntaş’ın hikayesi ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (18 Kasım 2022 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

18 Kasım Cuma günü canlı yayınlanan programda; rüyasında öldüğünü gören adamın kaybı! Çelişki, endişe, şüphe! 43 yaşındaki Erdal Sakız'a ne oldu? Tuğba Ceylan için kenetlendiler! Kandırıldı mı, diğer yarsının yanında mı? Pazardaki nasihat! 26 yaşındaki iki çocuk annesine ne oldu? Manisa'da cinayet! Babasının katilini arayan evlat, şüpheli noktalar, iddiaların yöneldiği isimler... Abdullah Ergin'in katili kim Gazete kağıdına sarıldı, bankamatik önüne bırakıldı! Annesini arayan Emine Altıntaş'ın hikayesi ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

18 Kasım Cuma günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.