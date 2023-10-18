Müge Anlı ile Tatlı Sert 18 Ekim Çarşamba canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (18 Ekim 2023 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 18 Ekim Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; kocasının yanından kaybolan bir kadın, yanından kaybolan karısını aramayan koca, canlı yayında öğrenilen gerçekler, ağır kokulu uçurum kenarı, kuşku uyandıran davranışlar... Bedriye Kılıç’ın kaybında cinayet şüphesi! Çeyrek asırlık anne özlemi, tamamlanmak istenen hikaye, adım adım yaklaşan mutluluk... Merve Çınar annesine kavuşabilecek mi? Baba evinden ayrıldı, kayıplara karıştı! Bir tarafta eşi, diğer tarafta görüştüğü kişi... Hangisi doğruyu söylüyor? Şiddet iddiaları doğru mu? Ölürse ölsün dedi mi? Nevrigül’ün kaybında yanıt aranan sorular ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (18 Ekim 2023 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

18 Ekim Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; kocasının yanından kaybolan bir kadın, yanından kaybolan karısını aramayan koca, canlı yayında öğrenilen gerçekler, ağır kokulu uçurum kenarı, kuşku uyandıran davranışlar... Bedriye Kılıç'ın kaybında cinayet şüphesi! Çeyrek asırlık anne özlemi, tamamlanmak istenen hikaye, adım adım yaklaşan mutluluk... Merve Çınar annesine kavuşabilecek mi? Baba evinden ayrıldı, kayıplara karıştı! Bir tarafta eşi, diğer tarafta görüştüğü kişi... Hangisi doğruyu söylüyor? Şiddet iddiaları doğru mu? Ölürse ölsün dedi mi? Nevrigül'ün kaybında yanıt aranan sorular ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...