Müge Anlı ile Tatlı Sert 17 Nisan Pazartesi canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (17 Nisan 2023 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 17 Nisan Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; biri çocuklarını terk etti, diğerine kızı yüz çevirdi! Aşk sofrası mı iş toplantısı mı? Cinayeti mi önledi, yuva mı dağıttı? İddiaların odağındaki Rabia Aker stüdyoda! Babasının elektrik direğine bağladığı evlat, bir yıldır ulaşılamıyor, hayatından endişe ediliyor! Babası ve oğluyla neler yaşadı? Şiddetten mi kaçtı yoksa öldürüldü mü? Ali Atasever’in kaybındaki soru işaretleri! 2017’de çekip gitti, 6 sene geçti ailesi bir kez bile görmedi! Borç ve beklenmedik değişim! 24 yaşındaki genç kızla ilgili sıcak gelişme ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (17 Nisan 2023 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

17 Nisan Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; biri çocuklarını terk etti, diğerine kızı yüz çevirdi! Aşk sofrası mı iş toplantısı mı? Cinayeti mi önledi, yuva mı dağıttı? İddiaların odağındaki Rabia Aker stüdyoda! Babasının elektrik direğine bağladığı evlat, bir yıldır ulaşılamıyor, hayatından endişe ediliyor! Babası ve oğluyla neler yaşadı? Şiddetten mi kaçtı yoksa öldürüldü mü? Ali Atasever'in kaybındaki soru işaretleri! 2017'de çekip gitti, 6 sene geçti ailesi bir kez bile görmedi! Borç ve beklenmedik değişim! 24 yaşındaki genç kızla ilgili sıcak gelişme ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

17 Nisan Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.