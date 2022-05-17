Müge Anlı ile Tatlı Sert 17 Mayıs Salı canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (17 Mayıs 2022 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 17 Mayıs Salı günü canlı yayınlanan programda; Türkiye’nin gündemine oturan Şiar Kılıç cinayeti! Öldürüldü, yakıldı, gerçekler bir bir ortaya çıktı! Annesinin sevgilisine ağırlaştırılmış müebbet, annesine tahliye! Tutukluluk sürecinde neler yaşadı? Tahliye olunca hayatında neler değişti? Anne Gülüzar Amanet canlı yayında! Amasya’da cinayet! Kıskançlık mı? İntikam mı? Muhammed Burhan’ı kim öldürdü? Ödüllü kuaförün şüpheli kaybı! Yakın arkadaşı da kayıp... Endişeli anne, oğlunu ihbar eden emekli polis, sessiz kalan sevgili... Savaş Aydoğan’a ne oldu? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (17 Mayıs 2022 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

17 Mayıs Salı günü canlı yayınlanan programda; Türkiye'nin gündemine oturan Şiar Kılıç cinayeti! Öldürüldü, yakıldı, gerçekler bir bir ortaya çıktı! Annesinin sevgilisine ağırlaştırılmış müebbet, annesine tahliye! Tutukluluk sürecinde neler yaşadı? Tahliye olunca hayatında neler değişti? Anne Gülüzar Amanet canlı yayında! Amasya'da cinayet! Kıskançlık mı? İntikam mı? Muhammed Burhan'ı kim öldürdü? Ödüllü kuaförün şüpheli kaybı! Yakın arkadaşı da kayıp... Endişeli anne, oğlunu ihbar eden emekli polis, sessiz kalan sevgili... Savaş Aydoğan'a ne oldu? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

17 Mayıs Salı günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.