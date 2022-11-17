Müge Anlı ile Tatlı Sert 17 Kasım Perşembe tek parça izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (17 Kasım 2022 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 17 Kasım Perşembe günü canlı yayınlanan programda; mantığa dayalı evlilik, karşılıklı evlat ayrımı... Tesir altında mı, uzun soluklu aşkın çatısı altında mı? Rıfat Çakırbeyli’nin eşi geri dönecek mi? Bankamatik önüne bırakılan evlat, üşüten hasret, saklanan gerçek... Emine Altıntaş’ın anne özlemi! 72 yaşındaki kadının metrobüs aşkı! Toplu taşımada pahalıya patlayan aşk! 2 çocuğunu bırakıp giden anne, kenetlenen damat ve kayınvalide, telefon rehberindeki şüphe! 26 yaşındaki Tuba Ceylan’ın kaybı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (17 Kasım 2022 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

17 Kasım Perşembe günü canlı yayınlanan programda; mantığa dayalı evlilik, karşılıklı evlat ayrımı... Tesir altında mı, uzun soluklu aşkın çatısı altında mı? Rıfat Çakırbeyli'nin eşi geri dönecek mi? Bankamatik önüne bırakılan evlat, üşüten hasret, saklanan gerçek... Emine Altıntaş'ın anne özlemi! 72 yaşındaki kadının metrobüs aşkı! Toplu taşımada pahalıya patlayan aşk! 2 çocuğunu bırakıp giden anne, kenetlenen damat ve kayınvalide, telefon rehberindeki şüphe! 26 yaşındaki Tuba Ceylan'ın kaybı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

17 Kasım Perşembe günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.