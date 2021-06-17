Müge Anlı ile Tatlı Sert 17 Haziran Perşembe canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (17 Haziran 2021 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 17 Haziran Perşembe günü canlı yayınlanan programda; 13 yıldır haber alınamayan Fatma Çelik’in şüpheli kaybı! Sıla’yı kaçırdığı iddia edilen 2 çocuk babası adamın eşi canlı yayında! 2 çocuk babası adam kayıplara karıştı! Oto tamircisine ne oldu? Mehmet Kızılay’ın şüpheli kaybı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (17 Haziran 2021 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

17 Haziran Perşembe günü canlı yayınlanan programda; 13 yıldır haber alınamayan Fatma Çelik'in şüpheli kaybı! Sıla'yı kaçırdığı iddia edilen 2 çocuk babası adamın eşi canlı yayında! 2 çocuk babası adam kayıplara karıştı! Oto tamircisine ne oldu? Mehmet Kızılay'ın şüpheli kaybı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

17 Haziran Perşembe günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.