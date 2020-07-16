Müge Anlı ile Tatlı Sert 16 Temmuz Perşembe tek parça izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (16 Temmuz 2020 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

16 Temmuz Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Şüpheli bir kayıp, karmaşık ilişkiler, ilginç ayrıntılar. 48 yaşındaki Süleyman Akbaba ile ilgili sıcak gelişme. 23 yaşında pusuya düşürülen bir genç! Silah sesi duyuldu mu? Hasan Ay cinayetinde katil kim? Soru işaretleriyle dolu bir yangın! Birbirini suçlayan akrabalar, cezaevinden Müge Anlı'ya gelen mektup. Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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