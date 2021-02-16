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Müge Anlı ile Tatlı Sert 16 Şubat Salı canlı yayın izle - 16.02.2021

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Giriş: 16.02.2021 10:14
Güncelleme:16.02.2021 10:25
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (16 Şubat 2021 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 16 Şubat Salı günü canlı yayınlanan programda; İkranur Tirsi cinayetinde 8 ay sonra gelen itiraf! Küçük kız neden öldürüldü? 7 yaşındaki İkranur’un cinayetiyle ilgili sıcak gelişmeler! Sivas’tan Ankara’ya gitti bir daha geri dönmedi! 48 yaşındaki Uğur Şimşek’in şüpheli kaybı! İran uyruklu genç kadın şehrin göbeğinde kayboldu! Marjan Ahadi’nin kaybıyla ilgili sıcak gelişme! Müge Anlı’da yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (16 Şubat 2021 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

16 Şubat Salı günü canlı yayınlanan programda; İkranur Tirsi cinayetinde 8 ay sonra gelen itiraf! Küçük kız neden öldürüldü? 7 yaşındaki İkranur'un cinayetiyle ilgili sıcak gelişmeler! Sivas'tan Ankara'ya gitti bir daha geri dönmedi! 48 yaşındaki Uğur Şimşek'in şüpheli kaybı! İran uyruklu genç kadın şehrin göbeğinde kayboldu! Marjan Ahadi'nin kaybıyla ilgili sıcak gelişme! Müge Anlı'da yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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16 Şubat Salı günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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CANLI İZLE: Müge Anlı 16 Şubat Salı
CANLI İZLE: Müge Anlı 16 Şubat Salı
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