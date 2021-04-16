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Müge Anlı ile Tatlı Sert 16 Nisan Cuma canlı izle - 16.04.2021

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Giriş: 16.04.2021 10:15
Güncelleme:16.04.2021 10:21
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (16 Nisan 2021 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 16 Nisan Cuma günü canlı yayınlanan programda; şüpheli bir yangın! Ev arkadaşı kurtuldu, 37 yaşındaki adam can verdi! O gün ne yaşandı? İddiaların odağındaki ev arkadaşı Ali Demirel, canl yayında. Biri 13 biri 15 yaşında iki arkadaş. Gözüyaşlı iki anne. Kayıp çocuklarla ilgili sıcak gelişme! Dayaktan mı öldü? Boğularak mı öldürüldü? Çocukları ve torunu adliyede! Fadime Aslan'ın şüpheli ölümüyle ilgili flaş gelişmeler! 13 ve 8 yaşındaki kız kardeşler, bir sabah evden çıktılar kayıplara karıştırlar. Kayıp kız kardeşlerle ilgili sıcak gelişme! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (16 Nisan 2021 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

16 Nisan Cuma günü canlı yayınlanan programda; Şüpheli bir yangın! Ev arkadaşı kurtuldu, 37 yaşındaki adam can verdi! O gün ne yaşandı? İddiaların odağındaki ev arkadaşı Ali Demirel, canl yayında. Biri 13 biri 15 yaşında iki arkadaş. Gözüyaşlı iki anne. Kayıp çocuklarla ilgili sıcak gelişme! Dayaktan mı öldü? Boğularak mı öldürüldü? Çocukları ve torunu adliyede! Fadime Aslan'ın şüpheli ölümüyle ilgili flaş gelişmeler! 13 ve 8 yaşındaki kız kardeşler, bir sabah evden çıktılar kayıplara karıştırlar. Kayıp kız kardeşlerle ilgili sıcak gelişme! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

16 Nisan Cuma günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT 16 NİSAN CUMA CANLI İZLE

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