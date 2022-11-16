Müge Anlı ile Tatlı Sert 16 Kasım Çarşamba tek parça izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (16 Kasım 2022 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 16 Kasım Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; iki hayat, bir aşk, yuvasız kalpler, ağabey engeline takılan kalpler, giden sevgilinin ardından dökülen gözyaşı! 72 yaşındaki kadının metrobüs aşkı! Kırık kalpler durağı, yetersiz bakiye, benzer şikayetler... Toplu taşımada pahalıya patlayan aşk! 2 çocuğunu terk eden anne, kenetlenen damat ve kayınvalide, telefon rehberindeki şüphe... 26 yaşındaki Tuba Ceylan’ın kaybı! Pahalıya mal olan evlilik hayali, farklı şehirlerde aşk, aynı hüsran, iddiaların yöneldiği isim... Hüseyin Karaman’ın dolandırılma iddiası! 5 yaşındaki oğluyla kaybolan 5 çocuk annesi, eşi ve çocuğuna kucak açan bir adam, şüphe ve endişe, yardım çağrısı... Narin Çakırbeyli’nin şüpheli kaybı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (16 Kasım 2022 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

16 Kasım Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; iki hayat, bir aşk, yuvasız kalpler, ağabey engeline takılan kalpler, giden sevgilinin ardından dökülen gözyaşı! 72 yaşındaki kadının metrobüs aşkı! Kırık kalpler durağı, yetersiz bakiye, benzer şikayetler... Toplu taşımada pahalıya patlayan aşk! 2 çocuğunu terk eden anne, kenetlenen damat ve kayınvalide, telefon rehberindeki şüphe... 26 yaşındaki Tuba Ceylan'ın kaybı! Pahalıya mal olan evlilik hayali, farklı şehirlerde aşk, aynı hüsran, iddiaların yöneldiği isim... Hüseyin Karaman'ın dolandırılma iddiası! 5 yaşındaki oğluyla kaybolan 5 çocuk annesi, eşi ve çocuğuna kucak açan bir adam, şüphe ve endişe, yardım çağrısı... Narin Çakırbeyli'nin şüpheli kaybı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

16 Kasım Çarşamba günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.