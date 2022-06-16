Müge Anlı ile Tatlı Sert 16 Haziran Perşembe canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (16 Haziran 2022 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 16 Haziran Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Antalya’da şüpheli kayıp! Gözyaşları, ipuçları, parmak izi tespiti, canlı yayında hareketli dakikalar... Ahmet Ataoğlu’na ne oldu? 24 yaşında genç bir anne, çelişkileriyle kendisini ele veren sevgili, arama çalışmaları, ifadeler, kan donduran detaylar... Sevil Kutlu’nun şüpheli kaybıyla ilgili sıcak gelişmeler ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (16 Haziran 2022 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

16 Haziran Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Antalya'da şüpheli kayıp! Gözyaşları, ipuçları, parmak izi tespiti, canlı yayında hareketli dakikalar... Ahmet Ataoğlu'na ne oldu? 24 yaşında genç bir anne, çelişkileriyle kendisini ele veren sevgili, arama çalışmaları, ifadeler, kan donduran detaylar... Sevil Kutlu'nun şüpheli kaybıyla ilgili sıcak gelişmeler ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

16 Haziran Perşembe günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.