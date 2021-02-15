Müge Anlı 15 Şubat Pazartesi tek parça izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (15 Şubat 2021 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 15 Şubat Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; evlerinin yanında kayboldu, cansız bedeni bulundu! Aylar sonra şafak operasyonu, gözaltına alınan sürpriz isimler... 7 yaşındaki İkranur’un ölümüyle ilgili sıcak gelişme! İki ayrı kadın cinayeti... İstanbul’da Ayşe Altuntaş, Ordu’da Makbule Sarı... Ayşe Altuntaş ve Makbule Sarı cinayeti davasından ayrıntılar! Sivas’tan Ankara’ya gitti, bir daha geri dönmedi! En son kim nerede gördü? Taksi şoförüne ne oldu? 48 yaşındaki Uğur Şimşek’in şüpheli kaybı! İran uyruklu genç kadın, sevgilisine mesaj yolladı, İstanbul’un orta yerinde kayboldu! İranlı Marcan’ın şüpheli kaybı! 13 yaşındaki Cangız Ergin 7 Ocak’tan bu yana nerede? Müge Anlı’da yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (15 Şubat 2021 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

15 Şubat Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; evlerinin yanında kayboldu, cansız bedeni bulundu! Aylar sonra şafak operasyonu, gözaltına alınan sürpriz isimler... 7 yaşındaki İkranur'un ölümüyle ilgili sıcak gelişme! İki ayrı kadın cinayeti... İstanbul'da Ayşe Altuntaş, Ordu'da Makbule Sarı... Ayşe Altuntaş ve Makbule Sarı cinayeti davasından ayrıntılar! Sivas'tan Ankara'ya gitti, bir daha geri dönmedi! En son kim nerede gördü? Taksi şoförüne ne oldu? 48 yaşındaki Uğur Şimşek'in şüpheli kaybı! İran uyruklu genç kadın, sevgilisine mesaj yolladı, İstanbul'un orta yerinde kayboldu! İranlı Marjan'ın şüpheli kaybı! 13 yaşındaki Cangız Ergin 7 Ocak'tan bu yana nerede? Müge Anlı'da yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

15 Şubat Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.