Müge Anlı ile Tatlı Sert 15 Kasım Salı tek parça izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (15 Kasım 2022 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 15 Kasım Salı günü canlı yayınlanan programda; bankamatik önüne bırakılan evlat, üşüten hasret, saklanan gerçek... Emine Altıntaş’ın anne hasreti! İzdivaç rüyasına kapıldı! Yitip giden paralar, incinen duygular, yıkılan hayaller... Hüseyin Karaman’ın dolandırılma iddiası! 72 yaşındaki kadının metrobüs aşkı, yan koltuktaki yalan, gençlik sırrı, kabusa dönen rüya! Nesibe Çelik’in dolandırılma iddiası! Yalova’dan kaybolan üniversiteli, kandırılıp kaçırıldı iddiası, telefonda verilen söz! Şahinde Karakılıç’la ilgili sıcak gelişme ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (15 Kasım 2022 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

15 Kasım Salı günü canlı yayınlanan programda; bankamatik önüne bırakılan evlat, üşüten hasret, saklanan gerçek... Emine Altıntaş'ın anne hasreti! İzdivaç rüyasına kapıldı! Yitip giden paralar, incinen duygular, yıkılan hayaller... Hüseyin Karaman'ın dolandırılma iddiası! 72 yaşındaki kadının metrobüs aşkı, yan koltuktaki yalan, gençlik sırrı, kabusa dönen rüya! Nesibe Çelik'in dolandırılma iddiası! Yalova'dan kaybolan üniversiteli, kandırılıp kaçırıldı iddiası, telefonda verilen söz! Şahinde Karakılıç'la ilgili sıcak gelişme ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

15 Kasım Salı günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.