CANLI İZLE: Müge Anlı 15 Ekim Perşembe

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (15 Ekim 2020 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 15 Ekim Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Aydın Didim’de kaybolmuştu, kaçırıldığı düşünülüyordu... Emekli hemşire Hatice Tusu ile ilgili sıcak gelişme! 92 yaşındaki Gülsüm Çınar’ın iki kızı ve damadı cinayetle suçlandı! Antlaya’daki mahkemeden canlı yayın! Kayıp bir kadın, şüphelerin odağında iki erkek, birbirini suçlayan taraflar... İki çocuk annesi Saliha Çalışkan’a ne oldu? Trabzon’dan gelip İstanbul’da kaybolan 15 yaşındaki kızla ilgili önemli gelişme ve Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (15 Ekim 2020 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

15 Ekim Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Aydın Didim'de kaybolmuştu, kaçırıldığı düşünülüyordu... Emekli hemşire Hatice Tusu ile ilgili sıcak gelişme! 92 yaşındaki Gülsüm Çınar'ın iki kızı ve damadı cinayetle suçlandı! Antlaya'daki mahkemeden canlı yayın! Kayıp bir kadın, şüphelerin odağında iki erkek, birbirini suçlayan taraflar... İki çocuk annesi Saliha Çalışkan'a ne oldu? Trabzon'dan gelip İstanbul'da kaybolan 15 yaşındaki kızla ilgili önemli gelişme ve Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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