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Müge Anlı ile Tatlı Sert 13 Temmuz Pazartesi tek parça izle - 13.07.2020

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Giriş: 13.07.2020 10:52
Güncelleme:13.07.2020 13:20
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (13 Temmuz 2020 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 23 yaşındaki Hasan Ay'ı kim neden öldürdü? Hasan Ay cinayetinde silah sesini kim duydu? Hasan Ay'ın ölümüyle ilgili gelişmeler ve yaşanan son dakika gelişmeleri 13 Temmuz 2020 Atv Müge Anlı canlı yayınında! ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (13 Temmuz 2020 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

13 Temmuz Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Pusuya düşürüldü, silahla öldürüldü! Görgü tanıkları konuştu! 23 yaşındaki Hasan Ay'ı kim neden öldürdü? Hasan Ay cinayetinde silah sesini kim duydu?

13 Temmuz Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

MÜGE ANLI 13 TEMMUZ PAZARTESİ FULL İZLE

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