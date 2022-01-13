Müge Anlı ile Tatlı Sert 13 Ocak Perşembe canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (13 Ocak 2022 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 13 Ocak Perşembe günü canlı yayınlanan programda; 2 kardeşi dahi birbirinden uzaklaştıran çifte cinayet, tartışmaların merkezindeki isimler... Cinayetin işlendiği bölgede beyaz araçla görüldüğü söylenen Halil Avcı canlı yayında! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (13 Ocak 2022 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

13 Ocak Perşembe günü canlı yayınlanan programda; 2 kardeşi dahi birbirinden uzaklaştıran çifte cinayet, tartışmaların merkezindeki isimler... Cinayetin işlendiği bölgede beyaz araçla görüldüğü söylenen Halil Avcı canlı yayında! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

13 Ocak Perşembe günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.