Müge Anlı 12 Şubat Cuma tek parça izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (12 Şubat 2021 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 12 Şubat Cuma Perşembe günü canlı yayınlanan programda; aşk, ihanet, tepkiler, eleştiriler... Davut Kıranlı’nın yolunu gözlediği eşiyle ilgili gelişmeler! Çarşıya gideceğini söyledi, bir daha geri dönmesi! 13 yaşındaki Cangız Ergin 7 Ocak’tan bu yana nerede? Sivas’tan Ankara’ya gitti, bir daha geri dönmedi! En son kim, nerede gördü? Taksi şoförüne ne oldu? 48 yaşındaki Uğur Şimşek’in şüpheli kaybı! 3 çocuğunu bıraktı, 4 torun sahibi kadını kaçırdı! Sevgi Kıranlı’nın sevgilisi Muammer Cambaz canlı yayında! Müge Anlı’da yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (12 Şubat 2021 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

12 Şubat Cuma Perşembe günü canlı yayınlanan programda; aşk, ihanet, tepkiler, eleştiriler... Davut Kıranlı'nın yolunu gözlediği eşiyle ilgili gelişmeler! Çarşıya gideceğini söyledi, bir daha geri dönmesi! 13 yaşındaki Cangız Ergin 7 Ocak'tan bu yana nerede? Sivas'tan Ankara'ya gitti, bir daha geri dönmedi! En son kim, nerede gördü? Taksi şoförüne ne oldu? 48 yaşındaki Uğur Şimşek'in şüpheli kaybı! 3 çocuğunu bıraktı, 4 torun sahibi kadını kaçırdı! Sevgi Kıranlı'nın sevgilisi Muammer Cambaz canlı yayında! Müge Anlı'da yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

12 Şubat Cuma günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

MÜGE ANLI 12 ŞUBAT CUMA TEK PARÇA İZLE