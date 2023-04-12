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Müge Anlı ile Tatlı Sert 12 Nisan Çarşamba canlı yayın izle

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Giriş: 12.04.2023 10:18
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (12 Nisan 2023 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 12 Nisan Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; 36 kişilik ‘Yaşar ne yaşar ne yaşamaz’ hikayesi, olayların sorumlusu olarak gösterilen kişi, kavgalı kardeşler, kimlik bekleyenler... İki kardeşin inadı kırılacak mı? Varlık ve yokluk mücadelesindeki hayatlar! 6 aylık bebekken terk edildi, kucaklanan fotoğraf, ağlatan gerçek... Annesinin hayatta olmadığını öğrendi, yayın sonrası neler yaşandı? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (12 Nisan 2023 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

12 Nisan Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; 36 kişilik 'Yaşar ne yaşar ne yaşamaz' hikayesi, olayların sorumlusu olarak gösterilen kişi, kavgalı kardeşler, kimlik bekleyenler... İki kardeşin inadı kırılacak mı? Varlık ve yokluk mücadelesindeki hayatlar! 6 aylık bebekken terk edildi, kucaklanan fotoğraf, ağlatan gerçek... Annesinin hayatta olmadığını öğrendi, yayın sonrası neler yaşandı? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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12 Nisan Çarşamba günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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