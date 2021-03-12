CANLI İZLE: Müge Anlı 12 Mart Cuma

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (12 Mart 2021 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 12 Mart Cuma günü canlı yayınlanan programda; eski enişte için inanılmaz iddialar! Dolandırma, istismar, işkence, darp, şantaj, zehirlenme... Abdurrahman Çığ ve ailesinin enişteleriyle yaşadıkları! Kardeşini bulup ilik nakli yaptırmak istiyor! DNA sonuçları için geri sayım başladı! Tolga Tapanoğlu’nun ailesini arama öyküsü ve yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (12 Mart 2021 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

12 Mart Cuma günü canlı yayınlanan programda; eski enişte için inanılmaz iddialar! Dolandırma, istismar, işkence, darp, şantaj, zehirlenme... Abdurrahman Çığ ve ailesinin enişteleriyle yaşadıkları! Kardeşini bulup ilik nakli yaptırmak istiyor! DNA sonuçları için geri sayım başladı! Tolga Tapanoğlu'nun ailesini arama öyküsü ve yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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