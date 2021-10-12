Müge Anlı ile Tatlı Sert 12 Ekim Salı tek parça izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (12 Ekim 2021 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 12 Ekim Salı günü canlı yayınlanan programda; çarpıcı iddia, ağır suçlama! Cinayeti o mu işledi? Bugüne kadar neden sustu? Sezer Kaya canlı yayında hakkındaki suçlamalara cevap veriyor! Eşini bırakıp giden Necla Mutlu evine dönecek mi? 4 çocuk babası Selçuk Gün’e ne oldu? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (12 Ekim 2021 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

12 Ekim Salı günü canlı yayınlanan programda; çarpıcı iddia, ağır suçlama! Cinayeti o mu işledi? Bugüne kadar neden sustu? Sezer Kaya canlı yayında hakkındaki suçlamalara cevap veriyor! Eşini bırakıp giden Necla Mutlu evine dönecek mi? 4 çocuk babası Selçuk Gün'e ne oldu? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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