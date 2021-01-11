CANLI İZLE: Müge Anlı 11 Ocak Pazartesi

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (11 Ocak 2021 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 11 Ocak Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; 4 çocuk annesi Zeynep Güngör’ü kim öldürdü? Muz serasında işlenen cinayet, şüpheler, iddialar, yanıt arayan sorular... 44 yaşındaki Ali Toprak’ın katili kim? Erdem Uçkan ve Ceylan Barun’un yeni hayatı! 3 ayrı şehirde 3 ayrı operasyon! Zeynep Güngör cinayetiyle ilgili sıcak gelişmeler ve yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (11 Ocak 2021 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

11 Ocak Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; 4 çocuk annesi Zeynep Güngör'ü kim öldürdü? Muz serasında işlenen cinayet, şüpheler, iddialar, yanıt arayan sorular... 44 yaşındaki Ali Toprak'ın katili kim? Erdem Uçkan ve Ceylan Barun'un yeni hayatı! 3 ayrı şehirde 3 ayrı operasyon! Zeynep Güngör cinayetiyle ilgili sıcak gelişmeler ve yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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