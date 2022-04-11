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Müge Anlı ile Tatlı Sert 11 Nisan Pazartesi tek parça izle

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Giriş: 11.04.2022 10:27
Güncelleme:11.04.2022 13:40
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (11 Nisan 2022 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 11 Nisan Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; 12 yıldır izine rastlanmayan 3 çocuk babası, baba yerine konulan bir amca... Ailesi peşine düşmedi mi? Korku duyulan kuyu, mezarlıktaki kuşku... Mehmet Aydın’ın kaybında cinayet şüphesi ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (11 Nisan 2022 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

11 Nisan Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; 12 yıldır izine rastlanmayan 3 çocuk babası, baba yerine konulan bir amca... Ailesi peşine düşmedi mi? Korku duyulan kuyu, mezarlıktaki kuşku... Mehmet Aydın'ın kaybında cinayet şüphesi ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

11 Nisan Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

MÜGE ANLI 11 NİSAN PAZARTESİ TEK PARÇA İZLE

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