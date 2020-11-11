CANLI İZLE: Müge Anlı 11 Kasım Çarşamba

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Müge Anlı ile Tatlı Sert 11 Kasım Çarşamba canlı yayın izle - 11.11.2020

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Giriş: 11.11.2020 10:20
Güncelleme:11.11.2020 10:30
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (11 Kasım 2020 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 11 Kasım Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; 26 Ekim’den bu yana kayıptılar, her yer didik didik arandı! Şüpheli dayılar, günler sonra bulunan eşyalar... Zeliha ve Cevdet Uysal’a ne oldu? Bir gelin, onlarca damat, kaptırılan binlerce lira... Mağdurlar bir bir ortaya çıkıyor, suçlananlar birbirini suçluyor! Evlenecekken kandırılan damatlar! Müge Anlı’nın işaret ettiği o ayrıntı, 16 gün sonra gelen ihbar, sıcak saatler, hareketli dakikalar... Zeliha ve Cevdet Uysal çifti ile ilgili sıcak gelişme ve Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (11 Kasım 2020 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

11 Kasım Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; 26 Ekim'den bu yana kayıptılar, her yer didik didik arandı! Şüpheli dayılar, günler sonra bulunan eşyalar... Zeliha ve Cevdet Uysal'a ne oldu? Bir gelin, onlarca damat, kaptırılan binlerce lira... Mağdurlar bir bir ortaya çıkıyor, suçlananlar birbirini suçluyor! Evlenecekken kandırılan damatlar! Müge Anlı'nın işaret ettiği o ayrıntı, 16 gün sonra gelen ihbar, sıcak saatler, hareketli dakikalar... Zeliha ve Cevdet Uysal çifti ile ilgili sıcak gelişme ve Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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11 Kasım Çarşamba günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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