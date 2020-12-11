CANLI İZLE: Müge Anlı 11 Aralık Cuma

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (11 Aralık 2020 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 11 Aralık Cuma günü canlı yayınlanan programda; karşılıklı suçlamalar, bitmeyen tartışmalar, birbirlerini hedef alan kardeşler... Kerem Durur nerede ve nasıl kayboldu? Taksiyle Bursa’dan İstanbul’a geldi, 800 dolarla kayboldu... 16 yaşındaki liseli kızın kaybıyla ilgili sıcak gelişme! Amca yengeyi, yeğenler amcayı suçluyor! Antalya polisi harekete geçti! O evdeki arama çalışması, çok özel teknikler... Kerem Durur’un kaybındaki sıcak gelişme! 3 çocuk babası Mustafa Özbay’a ne oldu? Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (11 Aralık 2020 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

11 Aralık Cuma günü canlı yayınlanan programda; karşılıklı suçlamalar, bitmeyen tartışmalar, birbirlerini hedef alan kardeşler... Kerem Durur nerede ve nasıl kayboldu? Taksiyle Bursa'dan İstanbul'a geldi, 800 dolarla kayboldu... 16 yaşındaki liseli kızın kaybıyla ilgili sıcak gelişme! Amca yengeyi, yeğenler amcayı suçluyor! Antalya polisi harekete geçti! O evdeki arama çalışması, çok özel teknikler... Kerem Durur'un kaybındaki sıcak gelişme! 3 çocuk babası Mustafa Özbay'a ne oldu? Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

MÜGE ANLI 11 ARALIK CUMA CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

11 Aralık Cuma günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.