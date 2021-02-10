Müge Anlı 10 Şubat Çarşamba tek parça izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (10 Şubat 2021 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 10 Şubat Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; kaçak çift 3 aydır nerede? Müge Anlı’da aydınlatılan Şiar Kılıç cinayetinde 4 sanık hakim karşısında! Evlatlık verildi, 32 yıl sonra annesini buldu! Burcu Tolga’nın film gibi hikayesi! 13 yaşındaki Cangız Ergin 7 Ocak’tan bu yana nerede? Müge Anlı’da yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (10 Şubat 2021 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

10 Şubat Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; kaçak çift 3 aydır nerede? Müge Anlı'da aydınlatılan Şiar Kılıç cinayetinde 4 sanık hakim karşısında! Evlatlık verildi, 32 yıl sonra annesini buldu! Burcu Tolga'nın film gibi hikayesi! 13 yaşındaki Cangız Ergin 7 Ocak'tan bu yana nerede? Müge Anlı'da yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

10 Şubat Çarşamba günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

MÜGE ANLI 10 ŞUBAT ÇARŞAMBA TEK PARÇA İZLE