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Müge Anlı ile Tatlı Sert 10 Mayıs Pazartesi canlı yayın izle - 10.05.2021

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Giriş: 10.05.2021 10:12
Güncelleme:10.05.2021 10:21
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (10 Mayıs 2021 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 10 Mayıs Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; öldürülen 13 yaşındaki kız ve 4 çocuk annesi Lütfiye Gündüz’ü kim neden ortadan kaldırdı? Samsun’da bulunan kayıp kızla ilgili sıcak gelişme! Postaneye diye çıkıp ortadan kaybolan 21 yaşındaki Abdulsamet ile ilgili sıcak gelişme! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (10 Mayıs 2021 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

10 Mayıs Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; öldürülen 13 yaşındaki kız ve 4 çocuk annesi Lütfiye Gündüz'ü kim neden ortadan kaldırdı? Samsun'da bulunan kayıp kızla ilgili sıcak gelişme! Postaneye diye çıkıp ortadan kaybolan 21 yaşındaki Abdulsamet ile ilgili sıcak gelişme! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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10 Mayıs Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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CANLI İZLE: Müge Anlı 10 Mayıs Pazartesi
CANLI İZLE: Müge Anlı 10 Mayıs Pazartesi
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