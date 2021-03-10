CANLI İZLE: Müge Anlı 10 Mart Çarşamba

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (10 Mart 2021 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 10 Mart Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Mervenur Polat’la ilgili sıcak gelişmeler! Aleyna ve İshak evlenecek mi? Sağlık heyeti ne kadar verdi, savcılık hangi kararı aldı? 20 yaşındaki genç kızla ilgili sıcak gelişme! Bir anda kayıplara karıştı, minibüsü bulundu kendi yok! 3 ayrı evde 3 sevgili... 3 çocuk babası Adem Bozkurt’un şüpheli kaybı! 8 sevgilisi vardı, 8 parçaya bölündü! Süleyman Akbaba davasında yaşananlar! Tolga Tapanoğlu’nun filmleri aratmayan hikayesi ve yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (10 Mart 2021 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

10 Mart Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Mervenur Polat'la ilgili sıcak gelişmeler! Aleyna ve İshak evlenecek mi? Sağlık heyeti ne kadar verdi, savcılık hangi kararı aldı? 20 yaşındaki genç kızla ilgili sıcak gelişme! Bir anda kayıplara karıştı, minibüsü bulundu kendi yok! 3 ayrı evde 3 sevgili... 3 çocuk babası Adem Bozkurt'un şüpheli kaybı! 8 sevgilisi vardı, 8 parçaya bölündü! Süleyman Akbaba davasında yaşananlar! Tolga Tapanoğlu'nun filmleri aratmayan hikayesi ve yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

10 Mart Çarşamba günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.