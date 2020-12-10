CANLI İZLE: Müge Anlı 10 Aralık Perşembe

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (10 Aralık 2020 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 10 Aralık Perşembe günü canlı yayınlanan programda; şüpheli kayıpta görgü tanıkları, kamera görüntüleri, korkunç şüphe, yanıt arayan sorular... Mustafa Özbay’ın şüpheli kaybında çember daralıyor! Şüphelerin odağındaki amca önce eşini suçladı, sonra iftira attım dedi! Yeğenlerinin suçlamalarına ne yanıt verecek? Kerem Durur’un kardeşi Medeni Durur canlı yayında! Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (10 Aralık 2020 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

10 Aralık Perşembe günü canlı yayınlanan programda; şüpheli kayıpta görgü tanıkları, kamera görüntüleri, korkunç şüphe, yanıt arayan sorular... Mustafa Özbay'ın şüpheli kaybında çember daralıyor! Şüphelerin odağındaki amca önce eşini suçladı, sonra iftira attım dedi! Yeğenlerinin suçlamalarına ne yanıt verecek? Kerem Durur'un kardeşi Medeni Durur canlı yayında! Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

MÜGE ANLI 10 ARALIK PERŞEMBE CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

10 Aralık Perşembe günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.