Müge Anlı ile Tatlı Sert 1 Şubat Salı canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (1 Şubat 2022 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 1 Şubat Salı günü canlı yayınlanan programda; en küçük çocuğuyla evinden ayrıldı, yaşadığına dair hiçbir haber alınamadı! Birbiriyle bağlantılı isimler, çelişkili açıklamalar, şaşırtan tavırlar, beklenen cevap... Müzeyyen Yöndem ve 4 yaşındaki oğlu Vefa’nın şüpheli kaybı! Türkiye’nin gündemine oturan kardeşler bağ evi için infaz kararı verdiler, susmaya yemin ettiler, parçaları kendi bahçelerine gömdüler... Mahkeme ne karar verdi? Mehmet Muharrem Elbay cinayeti davasının son duruşmasında yaşananlar ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (1 Şubat 2022 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

1 Şubat Salı günü canlı yayınlanan programda; en küçük çocuğuyla evinden ayrıldı, yaşadığına dair hiçbir haber alınamadı! Birbiriyle bağlantılı isimler, çelişkili açıklamalar, şaşırtan tavırlar, beklenen cevap... Müzeyyen Yöndem ve 4 yaşındaki oğlu Vefa'nın şüpheli kaybı! Türkiye'nin gündemine oturan kardeşler bağ evi için infaz kararı verdiler, susmaya yemin ettiler, parçaları kendi bahçelerine gömdüler... Mahkeme ne karar verdi? Mehmet Muharrem Elbay cinayeti davasının son duruşmasında yaşananlar ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

1 Şubat Salı günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.