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Videolar Müge Anlı ile Tatlı Sert Videoları Müge Anlı ile Tatlı Sert 1 Şubat Çarşamba canlı yayın izle

Müge Anlı ile Tatlı Sert 1 Şubat Çarşamba canlı yayın izle

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Giriş: 01.02.2023 10:15
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (1 Şubat 2023 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 1 Şubat Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; bir gün arayla kaybolan kuzenler, istenmeyen damat! Kayınpederi mi tuzak kurdu? Babasını cinayetle suçlayan damat, şüphe ve endişe, ihbar niteliğindeki ifade... Mustafa Yılma cinayet kurbanı mı? Şerife Tuna’nın aklını kurcalayan soru!Oğlu mu, dolandırıcı mı? İddiaların odağında Aytekin Çil canlı yayında! İşe diye gitti, kaçırıldım diye aradı! Endişelendiren ses kaydı! 5 çocuk annesi Fatma Urdemir’in kaybı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (1 Şubat 2023 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

1 Şubat Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; bir gün arayla kaybolan kuzenler, istenmeyen damat! Kayınpederi mi tuzak kurdu? Babasını cinayetle suçlayan damat, şüphe ve endişe, ihbar niteliğindeki ifade... Mustafa Yılma cinayet kurbanı mı? Şerife Tuna'nın aklını kurcalayan soru!Oğlu mu, dolandırıcı mı? İddiaların odağında Aytekin Çil canlı yayında! İşe diye gitti, kaçırıldım diye aradı! Endişelendiren ses kaydı! 5 çocuk annesi Fatma Urdemir'in kaybı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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1 Şubat Çarşamba günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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CANLI İZLE: Müge Anlı 1 Şubat Çarşamba
CANLI İZLE: Müge Anlı 1 Şubat Çarşamba
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