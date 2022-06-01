Müge Anlı ile Tatlı Sert 1 Haziran Çarşamba canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (1 Haziran 2022 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 1 Haziran Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Yeşilırmak nehrinde kanlı pusu! O gece kim evden çıkardı? Kapatılan ve sıfırlanan telefonlar, çelişkiler yumağı, meşrubat meselesi... Muhammet Burhan neden öldürüldü? İki çocuk annesinin şüpheli kaybı, iddiaların odağındaki evli sevgili, ablasının peşine düşen kız kardeş... İddiaların odağındaki isim neler anlattı? Ahmet Yeşildağ cinayeti! Şahitler, deliller, şaşırtan olaylar, 9 yıl sonra ortaya çıkan gerçek! Cinayet davasında mahkemeden ne karar çıktı! Fidan dikeceğini söyleyip gitti, bir daha geri dönmedi! Endişe dolu annenin gözyaşları... 14 yaşındaki çocuğumuzla ilgili sıcak gelişme ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (1 Haziran 2022 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

1 Haziran Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Yeşilırmak nehrinde kanlı pusu! O gece kim evden çıkardı? Kapatılan ve sıfırlanan telefonlar, çelişkiler yumağı, meşrubat meselesi... Muhammet Burhan neden öldürüldü? İki çocuk annesinin şüpheli kaybı, iddiaların odağındaki evli sevgili, ablasının peşine düşen kız kardeş... İddiaların odağındaki isim neler anlattı? Ahmet Yeşildağ cinayeti! Şahitler, deliller, şaşırtan olaylar, 9 yıl sonra ortaya çıkan gerçek! Cinayet davasında mahkemeden ne karar çıktı! Fidan dikeceğini söyleyip gitti, bir daha geri dönmedi! Endişe dolu annenin gözyaşları... 14 yaşındaki çocuğumuzla ilgili sıcak gelişme ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

1 Haziran Çarşamba günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.