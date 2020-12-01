CANLI İZLE: Müge Anlı 1 Aralık Salı

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (1 Aralık 2020 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 1 Aralık Salı günü canlı yayınlanan programda; korkunç iddialar, inanılmaz suçlamalar... Kerem Durur’u kim neden ortadan kaldırdı? Hiç bilmediği bir şehre emanet ayakkabılarla geldi, kandırıldım dedi... Suçlanan kardeşler... 65 yaşındaki Emine Doğan’ın mağduriyeti! Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (1 Aralık 2020 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

1 Aralık Salı günü canlı yayınlanan programda; korkunç iddialar, inanılmaz suçlamalar... Kerem Durur'u kim neden ortadan kaldırdı? Hiç bilmediği bir şehre emanet ayakkabılarla geldi, kandırıldım dedi... Suçlanan kardeşler... 65 yaşındaki Emine Doğan'ın mağduriyeti! Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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