CANLI İZLE: Müge Anlı 1 Aralık Salı

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Müge Anlı ile Tatlı Sert 1 Aralık Salı canlı yayın izle - 01.12.2020

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Giriş: 01.12.2020 10:13
Güncelleme:01.12.2020 10:23
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (1 Aralık 2020 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 1 Aralık Salı günü canlı yayınlanan programda; korkunç iddialar, inanılmaz suçlamalar... Kerem Durur’u kim neden ortadan kaldırdı? Hiç bilmediği bir şehre emanet ayakkabılarla geldi, kandırıldım dedi... Suçlanan kardeşler... 65 yaşındaki Emine Doğan’ın mağduriyeti! Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (1 Aralık 2020 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

1 Aralık Salı günü canlı yayınlanan programda; korkunç iddialar, inanılmaz suçlamalar... Kerem Durur'u kim neden ortadan kaldırdı? Hiç bilmediği bir şehre emanet ayakkabılarla geldi, kandırıldım dedi... Suçlanan kardeşler... 65 yaşındaki Emine Doğan'ın mağduriyeti! Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

MÜGE ANLI 1 ARALIK SALI CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

1 Aralık Salı günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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