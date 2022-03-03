04 Mart 2022, Cuma
Rusya - Ukrayna savaşında 9. gün! Bölgeden çatışma görüntüleri gelmeye devam ediyor
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 9. gününde de devam ediyor. Başkent Kiev'de patlamalar gece boyunca sürdü. Poltova kentinin kırsal bölgesinde Rus birliklerinin bulunduğu noktaya özel araçla giden Ukrayna askeri Rus zırhlısını patlatarak olay yerinden otomobille uzaklaştı. İşte Rusya - Ukrayna savaşından son dakika çatışma görüntüleri...
Giriş Tarihi: 03.03.2022 12:09 Güncelleme Tarihi: 04.03.2022 17:21