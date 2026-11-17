B Grubu'nda Macaristan ile Kuzey İrlanda karşı karşıya
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UEFA Uluslar Ligi B Grubu'nda Macaristan ile Kuzey İrlanda karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin yakından takip ettiği mücadelede anlık skor durumunu öğrenmek ve karşılaşmaya ilişkin gelişmeleri takip etmek için UEFA Uluslar Ligi canlı anlatım sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
UEFA Uluslar Ligi B Grubu kapsamında Macaristan ile Kuzey İrlanda karşı karşıya geliyor. İki takım arasındaki mücadele futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.