UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup'un son haftasında Bosna-Hersek, sahasında Romanya'yı 2-1 mağlup etti. Puanını 11'e yükselten Bosna-Hersek, grubu ikinci sırada tamamlayarak A Ligi'ne yükselme play-off turuna katılma hakkı kazandı. İsveç ise 14 puanla grubun lideri oldu.

UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonunda B Ligi 4. Grup'un son maçında Bosna-Hersek ile Romanya karşı karşıya geldi. Saat 22.45'te başlayan mücadeleyi ev sahibi Bosna-Hersek 2-1 kazandı.

Bu sonuçla Bosna-Hersek, puanını 11'e yükselterek grubu ikinci sırada tamamladı. Romanya ise 3 puanla son sırada kaldı.

BOSNA-HERSEK ROMANYA'YI 2-1 MAĞLUP ETTİ

Sahasında Romanya'yı ağırlayan Bosna-Hersek, karşılaşmadan 2-1 galip ayrılarak grup aşamasını üç galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyetle tamamladı.

Altı maç sonunda 11 puana ulaşan Bosna-Hersek, A Ligi'ne yükselme play-off turunda mücadele etme hakkı kazandı.

İSVEÇ GRUBU ZİRVEDE TAMAMLADI

B Ligi 4. Grup'ta İsveç, altı karşılaşmada dört galibiyet ve iki beraberlik elde ederek 14 puan topladı.

Grup aşamasını yenilgisiz tamamlayan İsveç, lider olarak A Ligi'ne yükseldi.

POLONYA ÜÇÜNCÜ, ROMANYA SONUNCU OLDU

Grupta Polonya, altı maç sonunda topladığı 5 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Bosna-Hersek deplasmanından puansız ayrılan Romanya ise bir galibiyet ve beş mağlubiyetle 3 puanda kaldı. Grubu son sırada tamamlayan Romanya, küme düşme play-off turuna katılacak.