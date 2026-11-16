CANLI Fransa-Türkiye maçı sonrası detaylı analiz Libero'da
Giriş Tarihi:
UEFA Uluslar Ligi'nin 6. haftasında oynanan Fransa-Türkiye karşılaşması, Turkuvaz Medya Grubu'nun dijital spor markası Libero'da masaya yatırılıyor. Hüseyin Kıyıcı, Haşmet Babaoğlu ve Serkan Korkmaz, mücadelede yaşanan gelişmeleri canlı yayında değerlendiriyor.
Turkuvaz Medya Grubu'nun dijital spor yayıncılığındaki yeni markası Libero, futbol gündemini deneyimli isimlerin yorumlarıyla izleyicilere aktarmaya devam ediyor.
UEFA Uluslar Ligi'nin 6. haftasında Fransa ile Türkiye arasında oynanan karşılaşma, Libero'nun maç sonu canlı yayınında ele alınıyor.
Spor yorumcuları Hüseyin Kıyıcı, Haşmet Babaoğlu ve Serkan Korkmaz, Fransa-Türkiye mücadelesinde yaşanan gelişmeleri canlı yayında değerlendiriyor.
Fransa-Türkiye maç sonu değerlendirmelerini Libero'nun canlı yayınından takip edebilirsiniz.