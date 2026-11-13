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Uluslar Ligi'nde kritik mücadele A Spor'da: Sırbistan'ın konuğu Almanya

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Uluslar Ligi'nde kritik mücadele A Spor'da: Sırbistan'ın konuğu Almanya

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi sezonunun beşinci haftasında Sırbistan ile Almanya karşı karşıya gelecek. A Ligi 2. Grup'ta mücadele eden Almanya, deplasmanda kazanarak zirve yarışına ortak olmayı hedefliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik karşılaşma, saat 22.45'te A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nde Sırbistan, beşinci hafta mücadelesinde Almanya'yı Belgrad'daki Rajko Mitic Stadı'nda konuk edecek.

A Ligi 2. Grup'ta mücadele eden iki takımın karşı karşıya geleceği kritik mücadele, Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak. Maçta İspanyol hakem J. Alberola Rojas düdük çalacak. Karşılaşma, A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

Uluslar A Ligi'nde "en iyi dördüncüler" sıralamasında Türkiye'nin play-off oynayabilmesi için Sırbistan'ın bu maçı puansız tamamlaması kritik önem taşıyor.

KRİTİK MAÇTA MUHTEMEL 11'LER

Sırbistan: V Milinkovic-Savic; Nedeljkovic, Gudelj, Babic, Erakovic, Sukacev; Samardzic, S Milinkovic-Savic, Zivkovic; Cvetkovic, Mitrovic

Almanya: Ter Stegen; Treu, Tah, Schlotterbeck, Brown; Nmecha, Kimmich; El Mala, Wirtz, Karl; Havertz

Uluslar Ligi'nde kritik mücadele A Spor'da: Sırbistan'ın konuğu Almanya - 1

SIRBİSTAN-ALMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup kapsamında oynanacak Sırbistan-Almanya karşılaşması, 13 Kasım 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek. Futbolseverlerin merakla beklediği mücadele, Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak.

SIRBİSTAN-ALMANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi kapsamında oynanacak Sırbistan-Almanya karşılaşması, A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

Uluslar Ligi'nde kritik mücadele A Spor'da: Sırbistan'ın konuğu Almanya - 2

ALMANYA ZİRVE TAKİBİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan, Sırbistan ile Almanya arasında oynanacak mücadeleyle devam ediyor. Grupta çıktığı 4 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Almanya, topladığı 5 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Rakip fileleri 3 kez havalandıran ve kalesinde 2 gol gören Alman ekibi, deplasmanda Sırbistan'ı mağlup ederek puanını 8'e yükseltmeyi hedefliyor.

Uluslar Ligi'nde kritik mücadele A Spor'da: Sırbistan'ın konuğu Almanya - 3

SIRBİSTAN İLK PUANLARININ PEŞİNDE

Grupta çıktığı 4 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrılan Sırbistan ise henüz puanla tanışamadı. Rakip filelere 3 gol gönderen ve kalesinde 8 gol gören Sırp ekibi, grubun son sırasında bulunuyor.

Taraftarı önünde Almanya'yı konuk edecek Sırbistan, güçlü rakibi karşısında sürpriz yaparak gruptaki ilk puanlarını almak istiyor.

Oğuz Ogeday Erdoğdu
Editör
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