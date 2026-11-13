Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi sezonunun beşinci haftasında Sırbistan ile Almanya karşı karşıya gelecek. A Ligi 2. Grup'ta mücadele eden Almanya, deplasmanda kazanarak zirve yarışına ortak olmayı hedefliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik karşılaşma, saat 22.45'te A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi'nde Sırbistan, beşinci hafta mücadelesinde Almanya'yı Belgrad'daki Rajko Mitic Stadı'nda konuk edecek. A Ligi 2. Grup'ta mücadele eden iki takımın karşı karşıya geleceği kritik mücadele, Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak. Maçta İspanyol hakem J. Alberola Rojas düdük çalacak. Karşılaşma, A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak. Uluslar A Ligi'nde "en iyi dördüncüler" sıralamasında Türkiye'nin play-off oynayabilmesi için Sırbistan'ın bu maçı puansız tamamlaması kritik önem taşıyor. KRİTİK MAÇTA MUHTEMEL 11'LER Sırbistan: V Milinkovic-Savic; Nedeljkovic, Gudelj, Babic, Erakovic, Sukacev; Samardzic, S Milinkovic-Savic, Zivkovic; Cvetkovic, Mitrovic Almanya: Ter Stegen; Treu, Tah, Schlotterbeck, Brown; Nmecha, Kimmich; El Mala, Wirtz, Karl; Havertz

SIRBİSTAN-ALMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup kapsamında oynanacak Sırbistan-Almanya karşılaşması, 13 Kasım 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek. Futbolseverlerin merakla beklediği mücadele, Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak. SIRBİSTAN-ALMANYA MAÇI HANGİ KANALDA? Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği UEFA Uluslar Ligi kapsamında oynanacak Sırbistan-Almanya karşılaşması, A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

ALMANYA ZİRVE TAKİBİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan, Sırbistan ile Almanya arasında oynanacak mücadeleyle devam ediyor. Grupta çıktığı 4 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Almanya, topladığı 5 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Rakip fileleri 3 kez havalandıran ve kalesinde 2 gol gören Alman ekibi, deplasmanda Sırbistan'ı mağlup ederek puanını 8'e yükseltmeyi hedefliyor.