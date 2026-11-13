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CANLI | Uluslar Ligi'nde kritik mücadele: İskoçya'nın konuğu Kuzey Makedonya

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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CANLI | Uluslar Ligi'nde kritik mücadele: İskoçya'nın konuğu Kuzey Makedonya

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 1. Grup'ta İskoçya ile Kuzey Makedonya karşı karşıya geliyor. Grupta 4 puanla üçüncü sırada bulunan İskoçya, henüz puanı bulunmayan Kuzey Makedonya'yı konuk ediyor. Kritik mücadele saat 22.45'te başladı. Karşılaşmayı haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonunda B Ligi 1. Grup mücadelesinde İskoçya ile Kuzey Makedonya karşı karşıya geliyor. Gruptaki beşinci maçlarına çıkan iki takım da sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma saat 22.45'te başladı.

Grupta 4 puanla üçüncü sırada bulunan İskoçya, henüz puanı bulunmayan ve son sırada yer alan Kuzey Makedonya karşısında galibiyet arıyor.

Mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

CANLI | Uluslar Ligi'nde kritik mücadele: İskoçya'nın konuğu Kuzey Makedonya - 1

Oğuz Ogeday Erdoğdu
Editör
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