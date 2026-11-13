CANLI | Uluslar Ligi'nde kritik mücadele: İskoçya'nın konuğu Kuzey Makedonya
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UEFA Uluslar Ligi B Ligi 1. Grup'ta İskoçya ile Kuzey Makedonya karşı karşıya geliyor. Grupta 4 puanla üçüncü sırada bulunan İskoçya, henüz puanı bulunmayan Kuzey Makedonya'yı konuk ediyor. Kritik mücadele saat 22.45'te başladı. Karşılaşmayı haberimizden canlı takip edebilirsiniz.
UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonunda B Ligi 1. Grup mücadelesinde İskoçya ile Kuzey Makedonya karşı karşıya geliyor. Gruptaki beşinci maçlarına çıkan iki takım da sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma saat 22.45'te başladı.
Grupta 4 puanla üçüncü sırada bulunan İskoçya, henüz puanı bulunmayan ve son sırada yer alan Kuzey Makedonya karşısında galibiyet arıyor.
Mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz.