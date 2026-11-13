CANLI | Uluslar Ligi'nde kritik mücadele: İskoçya'nın konuğu Kuzey Makedonya

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 1. Grup'ta İskoçya ile Kuzey Makedonya karşı karşıya geliyor. Grupta 4 puanla üçüncü sırada bulunan İskoçya, henüz puanı bulunmayan Kuzey Makedonya'yı konuk ediyor. Kritik mücadele saat 22.45'te başladı. Karşılaşmayı haberimizden canlı takip edebilirsiniz.