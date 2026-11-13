UEFA Uluslar Ligi C3 Grubu'nda Moldova ile Kazakistan karşı karşıya geliyor. Grupta 4 puanla üçüncü sırada bulunan Moldova, 2 puanla son sırada yer alan Kazakistan'ı konuk ediyor. Zimbru Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonunda C Ligi 3. Grup mücadelesinde Moldova ile Kazakistan karşı karşıya geliyor. Gruptaki beşinci maçlarına çıkacak iki takım da sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma, saat 20.00'de Zimbru Stadyumu'nda başladı.

Grupta 4 puanla üçüncü sırada bulunan Moldova, 2 puanla son basamakta yer alan Kazakistan karşısında galibiyet arıyor.

Mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz.