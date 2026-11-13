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CANLI | Uluslar Ligi'nde kritik mücadele: Lihtenştayn'ın konuğu Azerbaycan

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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CANLI | Uluslar Ligi'nde kritik mücadele: Lihtenştayn'ın konuğu Azerbaycan

UEFA Uluslar Ligi D Ligi 2. Grup'ta Lihtenştayn ile Azerbaycan karşı karşıya geliyor. Grupta 1 puanla son sırada bulunan Lihtenştayn, 5 puanla liderlik koltuğunda oturan Azerbaycan'ı konuk ediyor. Kritik mücadele saat 22.45'te başladı. Karşılaşmayı haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonunda D Ligi 2. Grup mücadelesinde Lihtenştayn ile Azerbaycan karşı karşıya geliyor. Gruptaki üçüncü maçına çıkan Lihtenştayn ile dördüncü karşılaşmasını oynayan Azerbaycan, sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği mücadele saat 22.45'te başladı.

Grupta 1 puanla son sırada bulunan Lihtenştayn, 5 puanla liderlik koltuğunda oturan Azerbaycan karşısında galibiyet arıyor.

Mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

CANLI | Uluslar Ligi'nde kritik mücadele: Lihtenştayn'ın konuğu Azerbaycan - 1

Oğuz Ogeday Erdoğdu
Editör
CANLI | Uluslar Ligi'nde kritik mücadele: Andorra'nın konuğu Cebelitarık
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CANLI | Uluslar Ligi'nde kritik mücadele: Andorra'nın konuğu Cebelitarık
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