CANLI | Uluslar Ligi'nde kritik mücadele: Lihtenştayn'ın konuğu Azerbaycan
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UEFA Uluslar Ligi D Ligi 2. Grup'ta Lihtenştayn ile Azerbaycan karşı karşıya geliyor. Grupta 1 puanla son sırada bulunan Lihtenştayn, 5 puanla liderlik koltuğunda oturan Azerbaycan'ı konuk ediyor. Kritik mücadele saat 22.45'te başladı. Karşılaşmayı haberimizden canlı takip edebilirsiniz.
UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonunda D Ligi 2. Grup mücadelesinde Lihtenştayn ile Azerbaycan karşı karşıya geliyor. Gruptaki üçüncü maçına çıkan Lihtenştayn ile dördüncü karşılaşmasını oynayan Azerbaycan, sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği mücadele saat 22.45'te başladı.
Grupta 1 puanla son sırada bulunan Lihtenştayn, 5 puanla liderlik koltuğunda oturan Azerbaycan karşısında galibiyet arıyor.
Mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz.