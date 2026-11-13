UEFA Uluslar Ligi C Ligi 4. Grup'ta Bulgaristan ile İzlanda karşı karşıya geliyor. Grupta 4 puanla üçüncü sırada bulunan Bulgaristan, 8 puanla liderlik koltuğunda oturan İzlanda'yı konuk ediyor. Kritik mücadele saat 22.45'te başladı. Karşılaşmayı haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonunda C Ligi 4. Grup mücadelesinde Bulgaristan ile İzlanda karşı karşıya geliyor. Gruptaki beşinci maçlarına çıkan iki takım da sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma saat 22.45'te başladı.

Grupta 4 puanla üçüncü sırada bulunan Bulgaristan, 8 puanla liderlik koltuğunda oturan İzlanda karşısında galibiyet arıyor.

Mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz.